2019-04-23T09:11:58+03:00
Происшествия

В Тюменской области при пожаре погибли пожилые супруги

Тела пенсионеров нашли после тушения огня
Маргарита КАЛИНКИНА
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Следователи СКР выясняют причины гибели пожилых супругов на пожареСледователи СКР выясняют причины гибели пожилых супругов на пожареФото: Ольга Крыльцова
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Пожилые супруги погибли при пожаре в собственном доме в селе Омутинское. Трагедия произошла около 19.30 21 апреля. 70-летнего мужчину и 67 - летнюю женщину нашли после тушения огня.

Сейчас в причинах случившегося разбираются сотрудники Голышмановского межрайонного следственного отдела СКР по Тюменской области. Проводится доследственная проверка.

Гость успел выбежать из горящего дома. Фото Управления СКР по Тюменской области

Гость успел выбежать из горящего дома. Фото Управления СКР по Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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