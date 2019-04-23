В Тюменской области при пожаре погибли пожилые супруги

СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-23T09:11:58+03:00

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Пожилые супруги погибли при пожаре в собственном доме в селе Омутинское. Трагедия произошла около 19.30 21 апреля. 70-летнего мужчину и 67 - летнюю женщину нашли после тушения огня.

Сейчас в причинах случившегося разбираются сотрудники Голышмановского межрайонного следственного отдела СКР по Тюменской области. Проводится доследственная проверка.

Гость успел выбежать из горящего дома. Фото Управления СКР по Тюменской области

ИСТОЧНИК KP.RU