В Тюменской области при пожаре погибли пожилые супруги
Тела пенсионеров нашли после тушения огня
Следователи СКР выясняют причины гибели пожилых супругов на пожареФото: Ольга Крыльцова
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Пожилые супруги погибли при пожаре в собственном доме в селе Омутинское. Трагедия произошла около 19.30 21 апреля. 70-летнего мужчину и 67 - летнюю женщину нашли после тушения огня.
Сейчас в причинах случившегося разбираются сотрудники Голышмановского межрайонного следственного отдела СКР по Тюменской области. Проводится доследственная проверка.
Гость успел выбежать из горящего дома. Фото Управления СКР по Тюменской области
ИСТОЧНИК KP.RU