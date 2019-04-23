В Тюменской области насчитается более пяти тысяч почетных доноров

СЕГОДНЯ 08:17 2019-04-23T08:17:14+03:00

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За 2018 год звание «почетный донор» получили 303 жителя Тюменской области. Всего в регионе насчитывается более пять тысяч таких добровольцев. Каждый из них за свою жизнь не менее сорока раз сдал кровь или шестьдесят раз пожертвовал плазму.

Как отмечает главный врач областной станции переливания крови Александр Гаврилея, донорское движение в регионе становится все более популярным. Всего в 2018 году сдали кровь и ее компоненты 19185 тюменцев, из них почти три тысячи - впервые. За 2018 году на станции было заготовлено более 32500 литров цельной крови и, что примечательно, 4115 литров заготовлено в 180 выездных акциях по сбору крови.

- Исследования показывают, что каждый третий житель планеты хоть раз в жизни нуждается в донорской крови. В нашей стране ежегодно в переливании крови нуждаются более миллиона пациентов, - поясняет главный врач областной станции переливания крови Александр Гаврилея.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области отметили, что донором может стать любой. Но стоит перед этим ознакомиться с требованиями к донору, условиями сдачи крови, списком ограничений и противопоказаний. Кровь без всякого вреда можно сдавать раз в два месяца, а плазму - через 14 дней.

В Тюменской области, как и в других субъектах Российской Федерации, существуют меры социальной поддержки доноров. Так, в день сдачи крови работник, являющийся донором, освобождается от работы на предприятии, а также обеспечивается бесплатным питанием за счет средств соответствующего бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU