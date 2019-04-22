Тюменец до смерти забил отца в ответ на замечание

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-22T13:10:06+03:00

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Житель Тюмени до смерти избил своего пожилого отца за то, что тот заступился за невестку. Пенсионера с множественными переломами нашли утром в собственной квартире.

Преступление было совершено 19 апреля в квартире одного из домов по улице 30 лет Победы. Родственники поздно вечером все вместе выпивали дома спиртное и во время застолья мужчина с женщиной поссорились. Мужчина ударил женщину, а когда та вышла из квартиры, отец упрекнул сына за рукоприкладство.

В ответ на это сын несколько раз ударил отца кулаком по голове, а затем схватил ножку от табурета и еще несколько раз ударил по телу. После чего он лег спать, а когда его разбудил сосед, отец уже был мертв.

По данному факту следственным отделом по Ленинскому округу Тюмени возбуждено уголовное дело на основании ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сын взят под стражу и ему уже предъявлено обвинение. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU