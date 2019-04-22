Житель Увата лишил пожилых родителей бензина

СЕГОДНЯ 11:16 2019-04-22T11:16:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Родителей-пенсионеров обокрал житель Увата. 35-летний мужчина стащил из гаража две канистры с бензином. Общий объем горючего составил 85 литров, ущерб - 4 тысячи рублей.

Пожилые супруги, обнаружив пропажу, обратились в полицию. Они рассказали, что гараж находится на их приусадебном участке. Подозреваемого быстро нашли и задержали.

Сын пожилых людей признался, что знал, когда не будет родителей дома и, улучив момент, проник в гараж через окно. После чего он вместе с канистрами скрылся с места происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Согласно санкциям данной статьи подозреваемому грозит лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU