Один из районов Тюменской области увеличил производство продуктов питания

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-22T09:20:23+03:00

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Тюменская область продолжает увеличивать переработку сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания. Это направление деятельности является одним из наиболее активно развивающихся секторов экономики района.

Только на территории Исетского района сегодня ведут производственную деятельность 10 цехов переработки молока, мяса, хлебобулочных изделий, питьевой воды. По итогам деятельности первого квартала 2019 года наблюдается динамика роста производства основных продуктов питания.

Так, на 19% больше произведено молока - 1 576 тонн, на 25% больше кисломолочных продуктов – 416 тонн. В три раза увеличилось производство сыра до 19,6 тонн, на 5% - кондитерский изделий до 9,7 тонн.

Также на 11% увеличилось производство хлеба и хлебобулочных изделий до 226 тонн. Рост выпуска мясных полуфабрикатов составил 39% и достиг 76 тонн, производство питьевой воды увеличилось на 86% до 72 тысяч литров, отметили в администрация Исетского муниципального района.

Наряду с увеличением объемов производства идет расширение ассортимента выпускаемой продукции. Так, хлеба и хлебобулочных изделий производится более 50 наименований, молочных продуктов, сыров – более 80 наименований, мясных полуфабрикатов – более 100 наименований.

Предприятия поставляет выпускаемую продукцию в бюджетные учреждения Исетского района и торговые сети города Тюмени, Тюменского, Ялуторовского, Заводоуковского, Исетского, Упоровского районов Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU