Предпринимателей Тюмени научат избегать проблем при уплате налогов

СЕГОДНЯ 06:23 2019-04-22T06:23:23+03:00

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Для предпринимателей Тюмени сегодня, 22 апреля, пройдет Первая Западно-Сибирская налоговая конференция «Налоги. Риски. Тренды». На ней собственников бизнеса, руководителей и их консультантов будут учить избегать опрометчивых решений, способных повлечь тяжкие последствия, в плоть до уголовной ответственности. Главной темой обсуждения станет разбор задач в сфере налогового контроля и налогового планирования.

- Тюмень - один из регионов России, где деловая активность достаточно высока. Чтобы экономическое развитие региона не остановилось, нужно, чтобы предприниматели владели всеми инструментами законной защиты своих прав и интересов при налогообложении. Важно предостеречь их от совершения ошибок, и особенно грубых ошибок, тех, которые могут повлечь привлечение к уголовной ответственности, - прокомментировал один из организаторов конференции,заместитель руководителя налогового комитета ТРО «Деловая Россия», ТПП Тюменской области Денис Гермаш.

На конференции выступят специалисты областного Управления ФНС России, Следственного комитета РФ, прокуратуры, а также эксперты из Москвы и Новосибирска.

Участникам расскажут, как следовать тенденциям развития в области налогообложения, как грамотно применять налоговое законодательство, какие инструменты использовать при выстраивании правовой защиты от уголовной и субсидиарной ответственности после налоговых проверок.

Место проведения: Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 8б, Деловой Дом «Пётр Столыпин», 2-й этаж, зал «Уренгой». Начало в 9.00.

ИСТОЧНИК KP.RU