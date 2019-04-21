Тюменских подростков научат дружить с Законом
Тюменский Областной центр профилактики и реабилитации приступил к реализации нового социального проекта «Содействие». Его реализация стала возможна благодаря гранту Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Москва).
По информации департамента социального развития Тюменской области, проект позволит начать внедрение в регионе новой технологии работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Подростки получат комплексную помощь во время специализированных смен на базе реабилитационного центра: социальные компетенции, основы профессиональной подготовки.
Проект предусматривает организацию работы нескольких лабораторий: спорта и оздоровления, психоэмоциональной разгрузки и развития личности, творчества и продуктивного досуга, где ребята смогут получить необходимые знания и умения.
Участие в нём примут более 80 подростков из 13 районов Тюменской области. Реализация проекта «Содействие» началась в апреле этого года и продлится до сентября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU