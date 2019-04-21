Тюменским пятиклассникам расскажут про ЕГЭ

СЕГОДНЯ 17:34 2019-04-21T17:34:36+03:00

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В преддверии основной волны ЕГЭ ученики пятых классов Тюменской области на уроке узнают, что такое экзамены.

Ребятам расскажут, какими были экзамены в Древней Греции, Китае, в средние века, в эпоху Просвещения, новое и советское время, а также какими экзамены стали в наши дни.

Кроме этого для пятиклассников приготовили экскурс в историю известных учеников - Аристотеля и Менделеева, сдававших экзамены в свое время.

Ученики узнают, что такое ГИА, ВПР, НИКО и смогут задать вопросы начальнику управления общего образования департамента образования и науки Тюменской области Людмиле Чеботарь и уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области Андрею Степанову.

По словам пресс-секретаря департамента образования и науки Тюменской области Евгении Самохваловой, в завершение занятия пятиклассникам предложат заполнить карты желаний и загадать, чем будет наполнен их путь от 5 до 9 или 11 класса.

Каждый школьник создаст свою карточку и опустит ее в капсулу, которую учителя сберегут до выпускных классов. На последнем звонке, в преддверии экзаменов, ребята вскроют капсулы и расскажут, что из загаданного уже сбылось, сообщает «АиФ Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU