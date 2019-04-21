2019-04-21T16:49:45+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как защитить детей от падения из окон

Обычные пластиковые рамки быстро теряют свою прочность и ломаются при минимальном усилии
Алена Кульмухаметова
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Дети легко забираются на окнаДети легко забираются на окнаФото: Татьяна Коркина
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Тюменским родителям предлагают устанавливать самодельные замки на окна, в случаях, когда нет денег на стандартные магазинные.

Близится жаркий сезон, а вместе с ним возрастает угроза падений детей из окон высотных домов. В Тюмени в текущем апреле уже произошли несколько страшных инцидентов с падением детей из окон.

- Прошлым летом было много сообщений о падениях детей из окон и мало информации о профилактике, простых мерах безопасности, которые должны предпринять все, у кого есть маленькие дети, - говорит тюменка Оксана Иванова.

Женщина настоятельно рекомендует ставить ограничители, фиксаторы, блокираторы, замки - все, что помешает ребенку открыть окно. Все это можно купить в строительных магазинах. Москитная сетка должна быть прочной и только в металлической раме! Обычные пластиковые рамки быстро теряют свою прочность и ломаются при минимальном усилии.

Чтобы надежно закрыть все окна в двухкомнатной квартире, нужно, как минимум пять замков либо блокираторов. Один блокиратор стоит в пределах 500 рублей. Это 2500 рублей. Можно полностью заблокировать по одной оконной раме в комнате (забить гвоздями, прикрепить шурупами, пока дети не вырастут), чтобы взрослые сами могли открыть только одно окно. Таким образом, потребуется не пять, а три блокиратора (третье на кухне).

Можно еще сэкономить, если сделать блокираторы самим. Для этого две металлические проушины стянуть стальным тросом - и шире, чем нужно, окно уже не открыть, сообщает портал «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU

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