Юные тюменцы предстали в образе исторических личностей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-21T14:40:12+03:00

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Ученики второго класса школы № 40 города Тюмень создали проект «История на ощупь». Они работали над ним вместе со взрослыми с октября по апрель.

Проект «История на ощупь» можно выдвигать на разные конкурсы и фестивали. Он рассказывает об известных людях вне времени и пространства, - рассказывает классный руководительТатьяны Ярковой.

Работа над проектом началась осенью 2018 года: для исследования выбрали музей исторической личности, провели анкетирование и по психотипам для всех учеников класса определили героев. Дальше ребята смотрели фильмы, изучали характеры, готовили костюмы и грим, заучивали роли.

Своё творчество они представили на школьном театральном фестивале «Сорока». Ребята предстали в образах Шахерезады, Шерлока Холмса, княгини Ольги, короля Артура, Зорро, Одри Хепберн и др.

Для роли Шерлока Холмса Тимофей Титов разучил знаменитую мелодию из фильма и в самом финале презентации сыграл на скрипке для одноклассников и родителей, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU