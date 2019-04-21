2019-04-21T14:40:12+03:00
Общество

Юные тюменцы предстали в образе исторических личностей

Работа над проектом началась осенью 2018 года
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Юные тюменцы предстали в образе исторических личностей. Фото с сайта pixabay.comЮные тюменцы предстали в образе исторических личностей. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Ученики второго класса школы № 40 города Тюмень создали проект «История на ощупь». Они работали над ним вместе со взрослыми с октября по апрель.

Проект «История на ощупь» можно выдвигать на разные конкурсы и фестивали. Он рассказывает об известных людях вне времени и пространства, - рассказывает классный руководительТатьяны Ярковой.

Работа над проектом началась осенью 2018 года: для исследования выбрали музей исторической личности, провели анкетирование и по психотипам для всех учеников класса определили героев. Дальше ребята смотрели фильмы, изучали характеры, готовили костюмы и грим, заучивали роли.

Своё творчество они представили на школьном театральном фестивале «Сорока». Ребята предстали в образах Шахерезады, Шерлока Холмса, княгини Ольги, короля Артура, Зорро, Одри Хепберн и др.

Для роли Шерлока Холмса Тимофей Титов разучил знаменитую мелодию из фильма и в самом финале презентации сыграл на скрипке для одноклассников и родителей, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцам рассказали, как защитить детей от падения из окон
Тюменским предприятиям выплатят субсидии на международную сертификацию
В Тюменской области нехватка строителей
Появилось видео, где взбесившийся «Рендж ровер» смял восемь авто на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени
Тюменского бройлера поставляют в Киргизию
На ремонт дамбы в Увате направят 300 миллионов рублей
Тюменцы создадут стилизованный алфавит
Уникальные издания вошли в библиотеку альманаха «Тобольск и вся Сибирь»
Тюменку обокрали абатские алкоголики
Тюменцам предлагают посетить бесплатные лекции о сюрреализме
В Ялуторовске ревнивый сожитель едва не зарезал возлюбленную
Рисунки юных тюменцев представят на выставке в Сочи
В Тюмени за ограбление пенсионерки задержан молодой человек
Погода в Тюмени 21 апреля: облачно и дождь
Тюменцам покажут финал Областной «Студенческой весны» в прямом эфире
Сезон астрономических наблюдений открылся в Червишево
До первомая в Тюменской области приберут контейнерные площадки
Юных тюменцев лечат прессотерапией
Стала известна дата фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле»
В Тюменском районе активисты создают музей истории крестьянского быта
В Тюмени взбесившийся «Рендж ровер» смял восемь автомобилей
Две уникальные иконы переданы в храм на родине Петра Ершова
В Тюмени за «соль» задержали молодого закладчика
Что тюменцам делать с прошлогодними вербами