Юные тюменцы предстали в образе исторических личностей
Ученики второго класса школы № 40 города Тюмень создали проект «История на ощупь». Они работали над ним вместе со взрослыми с октября по апрель.
Проект «История на ощупь» можно выдвигать на разные конкурсы и фестивали. Он рассказывает об известных людях вне времени и пространства, - рассказывает классный руководительТатьяны Ярковой.
Работа над проектом началась осенью 2018 года: для исследования выбрали музей исторической личности, провели анкетирование и по психотипам для всех учеников класса определили героев. Дальше ребята смотрели фильмы, изучали характеры, готовили костюмы и грим, заучивали роли.
Своё творчество они представили на школьном театральном фестивале «Сорока». Ребята предстали в образах Шахерезады, Шерлока Холмса, княгини Ольги, короля Артура, Зорро, Одри Хепберн и др.
Для роли Шерлока Холмса Тимофей Титов разучил знаменитую мелодию из фильма и в самом финале презентации сыграл на скрипке для одноклассников и родителей, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU