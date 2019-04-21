2019-04-21T09:23:45+03:00
Общество

Уникальные издания вошли в библиотеку альманаха «Тобольск и вся Сибирь»

Книги Сергея Алексеевича написаны живым и высокохудожественным языком
Алена Кульмухаметова
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Уникальные издания вошли в библиотеку альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Фото с сайта pixabay.comУникальные издания вошли в библиотеку альманаха «Тобольск и вся Сибирь». Фото с сайта pixabay.com
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Фонд «Возрождение Тобольска» серией издаёт творчество сибирских классиков в библиотеке альманаха «Тобольск и вся Сибирь».

Одним из таких изданий является книга избранных произведений томского писателя Сергея Заплавного, связанных с историей Сибири. Произведение повествует о сибирской дружине под руководством первого томского воеводы Василия Тыркова. Она влилась в народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и участвовала в освобождении Москвы от польско-литовского нашествия.

Заметим, что о творчестве Сергея Заплавного писали В. Распутин, В. Астафьев, Б. Ручьев, Д. Львов, И. Фоняков, В. Потанин, В. Бахревский, В. Гордейчев, народный поэт Алтая А. Адаров, критики Р. Колесникова, Ю. Лукин, наш земляк Станислав Ломакин.

Книги Сергея Алексеевича написаны живым и высокохудожественным языком и являются сибирской классикой, которая при учете географической и художественной составляющей автоматически определяет их сокровищницу русской культуры, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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