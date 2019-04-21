2019-04-21T08:42:42+03:00
Звезды

Тюменцам предлагают посетить бесплатные лекции о сюрреализме

На них расскажут об истоках искусства
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам предлагают посетить бесплатные лекции о сюрреализме. Фото с сайта pixabay.comТюменцам предлагают посетить бесплатные лекции о сюрреализме. Фото с сайта pixabay.com
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Молодежный театральный центр «Космос» 23 и 30 апреля приглашает на открытые лекции по изобразительному искусству. Узнать о сюрреализме и творчестве мексиканской художницы Фриды Кало можно бесплатно.

Для регистрации необходимо зайти на сайт «Мой портал». Первая встреча пройдёт

23 апреля в 19:00. На лекции-встрече «Сюрреализм: особенности, известные личности и картины» художник, искусствовед Константин Росляков расскажет об истоках искусства. Какую значимость это направление имеет в изобразительном искусстве? Кто стоял у истоков? Кто был самой яркой личностью? Какие картины навсегда останутся главными примерами направления сюрреализм? Об этой пойдет речь на лекции.

А 30 апреля в 19:00 лекцию-встречу «Мексиканский сюрреализм в образе Фриды Кало» проведет художник, участник региональных и международных выставок, член молодежного объединения «Союз художников России» Алёна Козиол. Она около года жила в Мексике, на родине Фриды Кало, поэтому сможет познакомить всех желающих во время лекции не только с биографией художницы и ее картинами, но и рассмотреть ее творчество именно с точки зрения мексиканского восприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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