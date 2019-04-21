В Ялуторовске ревнивый сожитель едва не зарезал возлюбленную
Накануне в полицию Ялуторовска обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее племянницу избили.
По информации УМВД по Тюменской области, инцидент произошел между мужчиной и женщиной, проживающими вместе. Парочка распивала спиртные напитки и 30-летний глава семейства в очередной раз приревновал сожительницу. После словестной перепалки мужчина стал избивать даму сердца. Женщина пыталась защищаться. Выяснение отношений происходило на кухне.
Схватив кухонный нож, ревнивец ударил им сожительницу в руку. На улице сосед, услышав крики, забежал к ним в дом. Заметив кровь у женщины, он позвонил в больницу. В результате неудачного семейного застолья ялуторовчанке оказана медицинская помощь, а её мужчину доставили в отдел внутренних дел.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU