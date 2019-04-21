СЕГОДНЯ 07:03 2019-04-21T07:03:31+03:00

В Тюмени за ограбление пенсионерки задержан молодой человек. Фото с сайта pixabay.com

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Ограбил пожилую женщину молодой житель Тюмени. Пенсионерка оказалась родной бабушкой злоумышленника.

По информации Росгвардии по Тюменской области, нарядами вневедомственной охраны был задержан 21-летний мужчина за ограбление собственной пожилой родственницы.

Пожилая женщина днём 19 апреля обратилась к правоохранителям с заявлением, что стала жертвой грабителя. Выснилось, что 21-летний внук тюменки, попросив у нее денег и получив отказ, отобрал у своей бабушки сотовый телефон, после чего ушел. Молодой человек вскоре был найден росгвардейцами по приметам. Телефона при нем не оказалось – он уже успел сдать его в комиссионный магазин и потратить вырученные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU