В Тюмени за ограбление пенсионерки задержан молодой человек
Ограбил пожилую женщину молодой житель Тюмени. Пенсионерка оказалась родной бабушкой злоумышленника.
По информации Росгвардии по Тюменской области, нарядами вневедомственной охраны был задержан 21-летний мужчина за ограбление собственной пожилой родственницы.
Пожилая женщина днём 19 апреля обратилась к правоохранителям с заявлением, что стала жертвой грабителя. Выснилось, что 21-летний внук тюменки, попросив у нее денег и получив отказ, отобрал у своей бабушки сотовый телефон, после чего ушел. Молодой человек вскоре был найден росгвардейцами по приметам. Телефона при нем не оказалось – он уже успел сдать его в комиссионный магазин и потратить вырученные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU