СЕГОДНЯ 05:49 2019-04-21T05:49:19+03:00

Погода в Тюмени 21 апреля: облачно и дождь Фото: Татьяна Коркина

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В Народном календаре 21 апреля почитается Вадим Ключник. Дождь в этот день считается доброй приметой для высокого урожая овса. Считается, что сегодня нужно особенно почитать воду и ее источники.

Народ отправлялся к рекам и озерам для того чтобы почистить водоемы, отомкнуть весенние пути – считалось, что без этого весны не будет. Было принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку 21 апреля вода обладала целебными свойствами, позволяла лечить самые разные болезни.

В Тюмени утром ясная погода, ближе к обеду небо затянут облака, ожидается небольшой дождь. Ветер западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: +6, +9 градусов.

В Тобольске облачно и дождь. Ветер западный, юго-западный 2-12 метров в секунду. Температура воздуха: +4, + 9 градусов.

В Заводоуковске облачная без осадков погода. Ветер западный, северо-западный, юго-западный 1-8 метров в секунду. Температура воздуха: +4, +8 градусов.

В Ялуторовске облачная погода и без осадков. Ветер западный, северо-западный, юго-западный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: +4, +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU