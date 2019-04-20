Тюменцам покажут финал Областной «Студенческой весны» в прямом эфире

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-20T18:21:20+03:00

Он начнется в шесть часов

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Финальное шоу XXIV Областной «Студенческой весны» будут транслировать в прямом эфире. Золотые призы фестиваля вручат уже 22 апреля. Мероприятие соберет три тысячи гостей и пройдет в Перми с 14 по 18 мая.

Зрители смогут увидеть самые яркие и лучшие номера по мнению жури, показанные на протяжении всего фестиваля в направлениях «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр» и «Мода».

Трансляция гала-концерта, который пройдет в тюменской филармонии, будет вестись на официальном сайте Студвесны. Прямой эфир начнется в шесть часов.

После показа лучших номеров, пользователи, смотрящие трансляцию, увидят, как ведущие наградят победителей в каждом направлении золотыми призами и объявят состав тюменской делегации, которая представит область на 27-й Всероссийском фестивале «Студенческая весна».

Напомним, что тюменская Студвесна – это большой фестиваль студенческого творчества, где каждый может проявить и показать свои таланты, поработать на одной сцене с региональными и федеральными экспертами.

ИСТОЧНИК KP.RU