Тюменцам покажут финал Областной «Студенческой весны» в прямом эфире
Финальное шоу XXIV Областной «Студенческой весны» будут транслировать в прямом эфире. Золотые призы фестиваля вручат уже 22 апреля. Мероприятие соберет три тысячи гостей и пройдет в Перми с 14 по 18 мая.
Зрители смогут увидеть самые яркие и лучшие номера по мнению жури, показанные на протяжении всего фестиваля в направлениях «Музыка», «Хореография», «Театр», «Оригинальный жанр» и «Мода».
Трансляция гала-концерта, который пройдет в тюменской филармонии, будет вестись на официальном сайте Студвесны. Прямой эфир начнется в шесть часов.
После показа лучших номеров, пользователи, смотрящие трансляцию, увидят, как ведущие наградят победителей в каждом направлении золотыми призами и объявят состав тюменской делегации, которая представит область на 27-й Всероссийском фестивале «Студенческая весна».
Напомним, что тюменская Студвесна – это большой фестиваль студенческого творчества, где каждый может проявить и показать свои таланты, поработать на одной сцене с региональными и федеральными экспертами.
ИСТОЧНИК KP.RU