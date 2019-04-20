До первомая в Тюменской области приберут контейнерные площадки

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-20T16:25:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами начал наводить порядок на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Сообщается, что для этого задействуют ломовозы и погрузчики.

По словам генерального директора директор ООО «ТЭО» Константина Фрумкина, сотрудники компании, совместно с транспортировщиками, органами местного самоуправления с сегодняшнего дня приступили к работе в усиленном режиме. Все контейнерные площадки и прилегающие к ним территории в ближайшие несколько дней будут убраны, весь мусор – вывезен.

Все собственники мусоросборников могут принять участие в мероприятии.

- Регоператор вышел на субботник на неделю раньше основного мероприятия, так как именно сейчас погодные условия позволяют проводить эти виды работ. Снег практически повсеместно растаял. Мусор, который был скрыт – оказался на поверхности. У нас задача – обеспечить расчистку и уборку в максимально короткий срок, - подытожил Константин Игоревич.

Кроме этого, региональный оператор перед праздниками проведет обработку и чистку своего контейнерного парка, сообщает «Аиф Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU