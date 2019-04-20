Юных тюменцев лечат прессотерапией

СЕГОДНЯ 15:20 2019-04-20T15:23:27+03:00

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Прессотерапия для реабилитации детей с различными заболеваниями используют в областном реабилитационном центре «Родник».

По информации департамента социального развития Тюменской области, прессотерапия – аппаратный пневмомассаж, который оказывает воздействие на лимфатическую систему с помощью сжатого воздуха.

Метод известен благодаря его широкому применению в косметологии и флебологии, достаточно безопасен и нравится пациентами. Он помогает расширению сосудов, улучшению лимфодренажа и микроциркуляции, способствует обмену веществ.

По словам врача-физиотерапевта Ольги Решетовой, процедура прессотерапии рекомендуется к широкому применению в лечебной практике благодаря своей эффективности, безопасности и простоте. Ежедневно ее проходят до десятка из 92 юных пациентов центра.

ИСТОЧНИК KP.RU