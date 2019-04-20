2019-04-20T15:13:26+03:00
Общество

Стала известна дата фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле»

Полная программа мероприятий будет готова к началу лета
Алена Кульмухаметова
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Стала известна дата фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле». Фото из группы "Абалакское поле 2019" в соцсети ВКонтактеСтала известна дата фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле». Фото из группы "Абалакское поле 2019" в соцсети ВКонтакте
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Фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» в Тобольске пройдет с 6 по 7 июля. Каждый раз он удивляет гостей воссозданием какого-нибудь особенного, древнего обряда: в 2017 году им стали средневековые похороны, в 2018-м – свадьба.

Что будет на этот раз, организаторы держат в секрете. Полная программа мероприятий будет готова к началу лета.

В этом году XI фестиваль раннего Средневековья Северной Руси и Скандинавии VII-XI века «Абалакское поле» пройдет на территории туристического комплекса «Абалак». Профессиональные реконструкторы и любители средневековой культуры вновь встретятся на турнирах среди лучников, поединках «один на один», показательных показах исторических костюмов, соревнованиях по скандболу, тематической ярмарке.

Следить на новостями фестиваля можно в его официальной группе во «ВКонтакте».

Отметим, что с момента ее создания прошло уже несколько лет, и за это время она накопила не только фотоотчеты, но и множество познавательных статей мастеров-реконструкторов, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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