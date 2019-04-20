Стала известна дата фестиваля исторической реконструкции «Абалакское поле»
Фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле» в Тобольске пройдет с 6 по 7 июля. Каждый раз он удивляет гостей воссозданием какого-нибудь особенного, древнего обряда: в 2017 году им стали средневековые похороны, в 2018-м – свадьба.
Что будет на этот раз, организаторы держат в секрете. Полная программа мероприятий будет готова к началу лета.
В этом году XI фестиваль раннего Средневековья Северной Руси и Скандинавии VII-XI века «Абалакское поле» пройдет на территории туристического комплекса «Абалак». Профессиональные реконструкторы и любители средневековой культуры вновь встретятся на турнирах среди лучников, поединках «один на один», показательных показах исторических костюмов, соревнованиях по скандболу, тематической ярмарке.
Следить на новостями фестиваля можно в его официальной группе во «ВКонтакте».
Отметим, что с момента ее создания прошло уже несколько лет, и за это время она накопила не только фотоотчеты, но и множество познавательных статей мастеров-реконструкторов, сообщает «Тюменская область сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU