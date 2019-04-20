2019-04-20T14:40:35+03:00
Звезды

В Тюменском районе активисты создают музей истории крестьянского быта

Люди несут вещи от прабабушек
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе активисты создают музей истории крестьянского быта. Фото с сайта pixabay.comВ Тюменском районе активисты создают музей истории крестьянского быта. Фото с сайта pixabay.com
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Невестка легендарного геолога Ивана Нестерова, восстанавливает 150-летний дом в деревне Насекина Тюменского района. Здесь будет музей истории крестьянского быта.

По словам Инны Нестеровой, этот дом Иван Иванович купил в 70-е годы и очень любил сюда приезжать в течение почти 40 лет. В одной комнате сделал кабинет, перевезя книги, альбомы, фотографии, коллекцию камней. Другая комната – вместилище огромной русской печи и предметов по хозяйству. Он мечтал, чтобы изба стала музеем.

Еще когда геолог был жив, Инна начала исполнять его мечту, ей помогают активисты, мастерицы-рукодельницы.

Зимой прошлого года в подвале Кулаковского Дома культуры нашли ткацкий станок, восстановили и уже устроили выставку ковров. Целый год возили сюда школьников со всего Тюменского района.

Люди несут в будущий Насекинский музей вещи от прабабушек: во дворе стоят старые сани, телега с сеном, на лавках - инструменты, прялки, в шкафах – посуда, на окнах и печи – вышитые занавески.

В конце прошлой весны мастерицы впервые посеяли на огороде за домом лен. Как пришел срок, сняли, вычесали и напряли немного ниток. Уродились в тот год и гречиха, и овес. Дом хозяйственную активность горожанок принял достойно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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