В Тюмени взбесившийся «Рендж ровер» смял восемь автомобилей
Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днём, 20 апреля, в Тюмени. На улице 50 лет ВЛКСМ столкнулись в аварии пострадали сразу девять автомобилей.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Range Rover», двигаясь по улице Салтыкова-Щедрина, ударил три автомобиля, после чего на полном ходу вылетел на нерегулируемый перекресток с 50 лет ВЛКСМ и протаранил еще пять авто.
Серьезные повреждения получили четыре автомобиля. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте
Взбесившийся внедорожник перелетел через бордюр, перевернулся и врезался в теплотрассу. Очевидцы аварии сообщают, что серьезные повреждения получили четыре автомобиля.
Погибших нет. Пострадавшие доставлены в больницу.
Взбесившийся внедорожник перелетел через бордюр, перевернулся и врезался в теплотрассу.Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте
— Вызов поступил в 13:58, прибытие первой бригады скорой помощи — 14:07. Троих пациентов доставили в ОКБ № 2. На месте происшествия до сих пор работают медики скорой помощи, — рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
Причины жесткого ДТП выясняет полиции. Добавим, что виновник аварии признался, что ему стало плохо за рулём перед совершением массового столкновения.
ИСТОЧНИК KP.RU