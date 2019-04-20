СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-20T14:11:56+03:00

В Тюмени взбесившийся «Рендж ровер» смял восемь автомобилей. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте

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Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днём, 20 апреля, в Тюмени. На улице 50 лет ВЛКСМ столкнулись в аварии пострадали сразу девять автомобилей.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Range Rover», двигаясь по улице Салтыкова-Щедрина, ударил три автомобиля, после чего на полном ходу вылетел на нерегулируемый перекресток с 50 лет ВЛКСМ и протаранил еще пять авто.

Серьезные повреждения получили четыре автомобиля. Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте

Взбесившийся внедорожник перелетел через бордюр, перевернулся и врезался в теплотрассу. Очевидцы аварии сообщают, что серьезные повреждения получили четыре автомобиля.

Погибших нет. Пострадавшие доставлены в больницу.

Взбесившийся внедорожник перелетел через бордюр, перевернулся и врезался в теплотрассу.Фото из группы "ЧС Тюмень" в соцсети ВКонтакте

— Вызов поступил в 13:58, прибытие первой бригады скорой помощи — 14:07. Троих пациентов доставили в ОКБ № 2. На месте происшествия до сих пор работают медики скорой помощи, — рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Причины жесткого ДТП выясняет полиции. Добавим, что виновник аварии признался, что ему стало плохо за рулём перед совершением массового столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU