В Тюмени за «соль» задержали молодого закладчика

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-20T12:58:22+03:00

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Тюменская полиция накануне задержала 19-летнего парня за попытку сделать закладку в деревне Патрушева.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Тюменской области, во время личного досмотра полицейские обнаружили у юноши приготовленное к сбыту наркотическое средство «соль» массой около пяти граммов. В дальнейшем молодой человек признался, что занимается так называемыми «закладками».

В присутствии понятых, полицейские провели обыск в квартире подозреваемого, где обнаружили средства для расфасовки запрещенного препарата: полимерные пластиковые пакеты, фольгу, весы. Также изъят сотовый телефон с контактными данными и информацией и банковские карты, на которые клиенты перечисляли распространителю деньги за «товар».

В настоящее время злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU