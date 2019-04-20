2019-04-20T12:09:49+03:00
Общество

Что тюменцам делать с прошлогодними вербами

Самое главное – не выбрасывать их в мусорку
Алена Кульмухаметова
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Что тюменцам делать с прошлогодними вербамиЧто тюменцам делать с прошлогодними вербамиФото: Лидия Шумкова
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Уже завтра, 21 апреля, православные отметят Вербное воскресенье Церковный праздник, который посвящён почитанию Входа Господа в древний Иерусалим. Каждый год в честь этого события православные срезают веточки вербы и идут в церковь. Освещенные вербы хранят до следующего праздника, но что же при этом делать с прошлогодними.

По словам протоиерея Григория Мансурова, главное правило – не выкидывать с бытовым мусором прошлогодние ветки вербы. Лучше, положить их в пакетик и сжечь, либо закопать в землю. Если сжечь или закопать вербы негде, можно принести их в храмы, например, в Знаменский и в храм в селе Кулаково. К слову, точно также следует поступать и со старыми православными газетами, отслужившими свой век бумажными иконами.

Кстати, вовсе необязательно собирать большой букет верб, хватит нескольких веточек. В противном случае они будут перекрывать лики икон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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