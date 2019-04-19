Тюменские пожарные победили в турнире МЧС Уральского округа

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-19T16:35:24+03:00

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Тюменские пожарные победили в турнире МЧС Уральского федерального округа. Теперь тюменская сборная будет представлять округ на Всероссийских соревнованиях.

Зрелищные состязания сильнейших команд УрФО проходил сегодня, 19 апреля, на площади 400-летия Тюмени у драмтеатра и собрал огромное количество зрителей. Пожарные состязались в навыках по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий дорожных аварий.

- Это не соревнования, а конкурс профессионального мастерства. Мы впервые проводим такое крупное мероприятие на центральной площади Тюмени и сотни жителей города смогли увидеть мастерство пожарных и спасателей- отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области (по ГПС) Андрей Михнович.

Каждая команда отрабатывала ситуацию дорожно-транспортного происшествия, в котором два человека оказались заблокированными в легковом автомобиле. Спасателям предстояло оценить ситуацию, состояние транспорта и пострадавших, установить «башмаки» под колеса и, используя специальные инструменты, разбить стекло, разблокировать двери, демонтировать крышу, достать людей, оказать им первую помощь и на носилках передать медикам.

Зрелище получилось очень динамичным и захватывающим. Горожане, пришедшие сегодня на площадь 400-летия, увидели брызги стекла, искореженный металл, разрезанные мощными ножницами крыши легковушек и отточенные до автоматизма действия сотрудников МЧС. Действия каждой команды даже вызывали аплодисменты зрителей. В итоге сильнейшими оказались хозяева турнира, на втором месте команда Югры, на третьем - Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU