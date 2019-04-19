2019-04-19T14:13:26+03:00
Общество

В аэропорту Тюмени наказали пассажира, который курил в самолете

Мужчина дымил в туалете во время полета
Маргарита КАЛИНКИНА
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В аэропорту Тюмени наказали пассажира, который курил в самолетеВ аэропорту Тюмени наказали пассажира, который курил в самолетеФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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В аэропорту Тюмени оштрафовали пассажира, который курил в самолете во время полета. Инцидент произошел 18 апреля около 7 часов утра в лайнере, выполнявшем рейс «Москва – Тюмень».

Во время полета у судна сработали датчики противопожарной сигнализации, пояснили в пресс-службе Тюменского линейного отдела Транспортной полиции. Стюардессы смогли установить, что один из пассажиров курит в туалете. Нарушителем оказался 27-летний уроженец ближнего зарубежья. После приземления его не выпустили из салона, экипаж вызвал полицейских. На пассажира был составлен протокол об административном правонарушении.

Сотрудниками транспортной полиции нарушитель был доставлен в линейный отдел аэропорта, где мужчине выписали штраф на основании пункта 1 статьи 6.24 КоАП РФ..

ИСТОЧНИК KP.RU

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