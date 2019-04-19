СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-19T13:29:23+03:00

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Одну из школ Казанского района оштрафовали на 20 тысяч рублей. В учебном заведении школьники имели доступ к вредоносным сайтам.

Выйти на вредные для детей сайты можно было в компьютерном классе филиала школы в селе Дубынка, сообщили в областной прокуратуре. Нарушение выявила прокуратура Казанского района в ходе проверки соблюдения российского законодательства.

Прокуратура возбудила в отношении школы административное дело, на основании которого мировой судья подверг образовательное учреждение штрафу. Кроме того, в адрес директора школы было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, а заведующая филиалом школы привлечена к дисциплинарной ответственности, сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU