Одну из школ Казанского района оштрафовали на 20 тысяч рублей
Одну из школ Казанского района оштрафовали на 20 тысяч рублей. В учебном заведении школьники имели доступ к вредоносным сайтам.
Выйти на вредные для детей сайты можно было в компьютерном классе филиала школы в селе Дубынка, сообщили в областной прокуратуре. Нарушение выявила прокуратура Казанского района в ходе проверки соблюдения российского законодательства.
Прокуратура возбудила в отношении школы административное дело, на основании которого мировой судья подверг образовательное учреждение штрафу. Кроме того, в адрес директора школы было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, а заведующая филиалом школы привлечена к дисциплинарной ответственности, сообщили в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU