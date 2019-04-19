2019-04-19T13:26:08+03:00
Общество

Антон Силуанов поощрит грантами Тюменскую область

Министр финансов оценил успехи региона
Мария Васильева
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В рамках рабочего визита Антон Силуанов посетил тюменское АО «Сибнефтемаш». Фото - пресс-служба губернатораВ рамках рабочего визита Антон Силуанов посетил тюменское АО «Сибнефтемаш». Фото - пресс-служба губернатора
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Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня,19 апреля, посетили завод «Сибнефтемаш».

Гости оценили региональную программу Тюменской области по повышению производительности труда.

Управляющий директор предприятия Виктор Осипов рассказал, что производительность труда удалось повысить более, чем на 12%. Это стало возможным благодаря реализации соответствующей региональной программы.

- Наш завод стал участником региональной программы повышения производительности труда в середине 2018 года, одним из первых в Тюменской области. Основная задача - увеличить этот показатель на 30 процентов за три года. Благодаря участию в программе и помощи, которую мы получаем от Федерального центра компетенций, в 2018 году мы сумели не только поднять производительность труда, но и нарастить объем реализованной продукции на 21 процент. На заводе создано 60 новых рабочих мест, - сообщил руководитель предприятия. Он отметил, что одновременно выросла и зарплата рабочих.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что в 2018 году в региональную программу Тюменской области по повышению производительности труда вступило 30 предприятий. Всего в рамках государственной программы до 2025 года планируется вовлечь не менее 240 предприятий региона.

- Мы будем всячески поощрять такие предприятия и регионы, для этого есть система грантов, - отметил Антон Силуанов.

По его словам даже наведение элементарного порядка на производстве и усовершенствование внутризаводской логистики способствует существенному увеличению производительности труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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