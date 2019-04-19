2019-04-19T12:46:43+03:00
Происшествия

В Тюмени из окна выпала 49-летняя женщина

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Марина АНТОНОВА
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В Тюмени из окна выпала 49-летняя женщинаВ Тюмени из окна выпала 49-летняя женщинаФото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени из окна второго этажа выпала женщина. ЧП произошло утром сегодня, 19 апреля, в доме по улице Ямская. 49-летняя горожанка осталась жива и была бригадой скорой помощи госпитализирована в областную клиническую больницу №2.

По данному факту сейчас проводится проверка, сообщили в пресс-службе городской полиции. На место выезжали сотрудники отдела № 8. Они установили, что криминального характера в произошедшем нет.

В областном департаменте здравоохранения добавили, что вызов к дому на улице Ямской на Станцию скорой помощи поступил в 9 часов. Бригада была на месте через 12 минут. Пациентку с подозрением на перелом бедра доставили в больницу. Сейчас женщине проводится обследование для установления точного диагноза и назначения лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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