В центре Тюмени соревнуются лучшие команды МЧС Уральского округа
Соревнования по ликвидации последствий дорожно–транспортных происшествий проходят сегодня в центре Тюмени. На площади 400-летия в профмастерстве состязаются лучшие команды МЧС Уральского Федерального округа. Посмотреть на работу спасателей и пожарных собралось большое количество горожан.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, основные цели мероприятия - повышение профессионального мастерства, проверка готовности пожарных частей противопожарной службы к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Во время турнира состоится также обмен опытом, самыми эффективными способами спасания людей и оказания первой помощи пострадавшим в дорожных авариях.
ИСТОЧНИК KP.RU