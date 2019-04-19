В центре Тюмени соревнуются лучшие команды МЧС Уральского округа

СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-19T11:43:46+03:00

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Соревнования по ликвидации последствий дорожно–транспортных происшествий проходят сегодня в центре Тюмени. На площади 400-летия в профмастерстве состязаются лучшие команды МЧС Уральского Федерального округа. Посмотреть на работу спасателей и пожарных собралось большое количество горожан.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, основные цели мероприятия - повышение профессионального мастерства, проверка готовности пожарных частей противопожарной службы к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Во время турнира состоится также обмен опытом, самыми эффективными способами спасания людей и оказания первой помощи пострадавшим в дорожных авариях.

ИСТОЧНИК KP.RU