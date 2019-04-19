Малый бизнес получает значительную господдержку в Тюменской области

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-19T11:11:43+03:00

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Господдержку на обновление материально-технической базы в Тюменской области, начиная с 2010 года, получили 1500 субъектов малого бизнеса. Об этом на совещании по реализации национальных проектов заявил губернатора Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что при этом было создано 12 тысяч новых рабочих мест и приобретено более 2300 единиц техники.

Совещание о реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятности», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» проходит в Тюмени в эти минуты под председательством первого заместителя председателя правительства РФ – министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова.

В своем выступлении глава региона Александр Моор отметил, что проведенные мероприятия, позитивно отразились на динамике промышленного производства, увеличении инвестиций в основной капитал, расширении рынков сбыта.

- Регион одним из первых включился в приоритетные программы по повышению производительности труда и поддержки занятости. Пилотный проект дал понимание масштабов задачи. Сегодня в сфере малого бизнеса в области работает около 218 тысяч человек. Это 20% от всех занятых в производстве жителей региона, - пояснил губернатор.

Он также рассказал, что в 2018 году на базе тюменского технопарка был создан региональный центр компетенции. Сегодня в нем работает 6 человек. Планируется увеличивать штат до 9. Это люди, которые подтвердили свои знания, получили необходимые сертификаты для работы.

- Мы уже провели серию обучающих семинаров по бережливому производству. Будем работать над тем, чтобы обученных специалистов было больше. Сегодня в проекте уже участвуют 97 предприятий, - пояснил Александр Моор.

Он добавил, что главная задача сейчас включить в эту работу предприятия малого и среднего бизнеса. Участие в программе по повышению производительности труда должно отразиться не только на экономике Тюменской области в целом, позитивные изменения должен почувствовать каждый участвующий в мероприятиях сотрудник предприятия.

- Для нас важно получить обратную связь от предпринимателей, для которых мы это делаем. Услышать те острые вопросы, которые волнуют бизнес. И получить эту информацию до начала реализации национальных проектов. Особое внимание при этом уделить производительности труда на предприятиях, - подчеркнул Антон Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что президентом РФ поставлена задача до 2024 года выйти на показатель повышения производительности труда 5% ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU