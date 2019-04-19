В лесах Тюменской области объявлен пожароопасный сезон
Пожароопасный сезон устанавливается в лесах практически всей Тюменской области. Меры приняты с 19 апреля в связи со сходом снега, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
Постановлением Правительства региона особый противопожарный режим установлен в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Омутинском, Сладковском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Заводоуковском и Голышмановском городских округа.
В Вагайском, Тобольском и Уватскогом районах пожароопасный сезон в лесах будет установлен с 26 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU