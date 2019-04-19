2019-04-19T10:20:47+03:00
Происшествия

Под Тюменью вспыхнул новый природный пожар

В районе деревни Кулаково полыхает сухостой
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Под Тюменью вспыхнул новый природный пожарПод Тюменью вспыхнул новый природный пожарФото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

Природный пожар полыхает с минувшего вечера в районе деревни Кулаково под Тюменью. Небо затянуто дымом настолько, что его отлично видно в районе аэропорта Рощино и даже на Доме Обороны.

- Горит сухая трава в поле, пожарные подразделения с утра уже работают на месте происшествия. Угрозы населенным пунктам, дороге и лесу нет. Огнеборцы следят, чтобы пламя не распространилось дальше, - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Напомним, что накануне поздно ночью горел сухостой в районе Салаирского тракта. Этот пожар был потушен ночью. Несколько часов небо было также затянуто черным дымом, многие горожане были обеспокоены, что город накроет смог. Как пояснили в МЧС запах гари городу не грозит пока стоит холодная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Тюмени соревнуются лучшие команды МЧС Уральского округа
Малый бизнес получает значительную господдержку в Тюменской области
В лесах Тюменской области объявлен пожароопасный сезон
Телефонные мошенники обманули тюменку на 50 тысяч рублей
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
Школьников Тюмени учат применять цифровые технологии в своей жизни
Ландшафтные дизайнеры Урала и Сибири открыли в Тюмени «Зеленый сезон-2019»
В 2019 году дорожники отремонтируют более 20 км тюменской объездной
Проект "Герои нашего времени" представляет Тюмень в финале конкурса "Медиа Вместе"
Более 130 территорий Тюмени станут зелеными в 2019 году
Тюменский IV областной форум "Семья" собрал 2300 детей и родителей
Погода 19 апреля в Тюмени: тепло и почти без ветра
В пригороде Тюмени полыхают поля с сухой травой
Александр Моор заявил, что тюменцы могут подписываться на любые страницы в соцсетях
В Корсовете национальных общественных объединений Тюменской области сменился председатель
Тюменская токсилогическая служба признана одной из лучших в стране
Знакомился с женщинами в соцсетях: в Тюмени задержали серийного мошенника