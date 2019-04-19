Под Тюменью вспыхнул новый природный пожар

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-19T10:20:47+03:00

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Природный пожар полыхает с минувшего вечера в районе деревни Кулаково под Тюменью. Небо затянуто дымом настолько, что его отлично видно в районе аэропорта Рощино и даже на Доме Обороны.

- Горит сухая трава в поле, пожарные подразделения с утра уже работают на месте происшествия. Угрозы населенным пунктам, дороге и лесу нет. Огнеборцы следят, чтобы пламя не распространилось дальше, - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Напомним, что накануне поздно ночью горел сухостой в районе Салаирского тракта. Этот пожар был потушен ночью. Несколько часов небо было также затянуто черным дымом, многие горожане были обеспокоены, что город накроет смог. Как пояснили в МЧС запах гари городу не грозит пока стоит холодная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU