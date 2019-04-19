2019-04-19T09:44:57+03:00
Общество

Школьников Тюмени учат применять цифровые технологии в своей жизни

Ребят знакомят с разными методами управления
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменских школьников учат информационным системам управления. Фото РИО-ЦентраТюменских школьников учат информационным системам управления. Фото РИО-Центра
Изменить размер текста:

Школьников Тюмени, играя, учат основам программирования и цифровым технологиям. На «Уроках цифры» ребятам рассказывают, как IТ-технологии могут помочь в учебе и реализации своих проектов. На днях подобное занятие состоялось для девятиклассников гимназии №16.

Урок вели сразу несколько представителей тюменских компаний, использующих и продвигающих информационные технологии. Подростков познакомили с двумя разными методами управления проектами: «Водопад» и «Agile» (Эджайл). С помощью «Водопада» задачи решаются последовательно, друг за другом. Например, если нужно посадить дерево, то сперва покупают саженец, затем копают яму, а потом посадят дерево. Нарушение последовательности к результату не приводит. Но в реальной жизни часто решить задачи подобным образом нельзя и тогда применяют гибкие методы управления - Agile-технологии.

Понять, как она работает помогла деловая игра «Scrum Card Game», где ребята создавали почтовый сервис для обмена сообщений и файлами. Чтобы прийти к цели школьникам пришлось научиться расставлять приоритеты, решать возникающие проблемы и работать в команде. В итоге все получилось, ребята остались довольны своим результатом.

«Урок цифры» – это всероссийская акция, пояснили в областном «РИО-Центре». Каждый из уроков посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Тюмени соревнуются лучшие команды МЧС Уральского округа
Малый бизнес получает значительную господдержку в Тюменской области
В лесах Тюменской области объявлен пожароопасный сезон
Телефонные мошенники обманули тюменку на 50 тысяч рублей
Под Тюменью вспыхнул новый природный пожар
В АО «Транснефть – Сибирь» завершился первый этап конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии»
Ландшафтные дизайнеры Урала и Сибири открыли в Тюмени «Зеленый сезон-2019»
В 2019 году дорожники отремонтируют более 20 км тюменской объездной
Проект "Герои нашего времени" представляет Тюмень в финале конкурса "Медиа Вместе"
Более 130 территорий Тюмени станут зелеными в 2019 году
Тюменский IV областной форум "Семья" собрал 2300 детей и родителей
Погода 19 апреля в Тюмени: тепло и почти без ветра
В пригороде Тюмени полыхают поля с сухой травой
Александр Моор заявил, что тюменцы могут подписываться на любые страницы в соцсетях
В Корсовете национальных общественных объединений Тюменской области сменился председатель
Тюменская токсилогическая служба признана одной из лучших в стране
Знакомился с женщинами в соцсетях: в Тюмени задержали серийного мошенника