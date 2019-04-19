Школьников Тюмени учат применять цифровые технологии в своей жизни

СЕГОДНЯ 09:44 2019-04-19T09:44:57+03:00

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Школьников Тюмени, играя, учат основам программирования и цифровым технологиям. На «Уроках цифры» ребятам рассказывают, как IТ-технологии могут помочь в учебе и реализации своих проектов. На днях подобное занятие состоялось для девятиклассников гимназии №16.

Урок вели сразу несколько представителей тюменских компаний, использующих и продвигающих информационные технологии. Подростков познакомили с двумя разными методами управления проектами: «Водопад» и «Agile» (Эджайл). С помощью «Водопада» задачи решаются последовательно, друг за другом. Например, если нужно посадить дерево, то сперва покупают саженец, затем копают яму, а потом посадят дерево. Нарушение последовательности к результату не приводит. Но в реальной жизни часто решить задачи подобным образом нельзя и тогда применяют гибкие методы управления - Agile-технологии.

Понять, как она работает помогла деловая игра «Scrum Card Game», где ребята создавали почтовый сервис для обмена сообщений и файлами. Чтобы прийти к цели школьникам пришлось научиться расставлять приоритеты, решать возникающие проблемы и работать в команде. В итоге все получилось, ребята остались довольны своим результатом.

«Урок цифры» – это всероссийская акция, пояснили в областном «РИО-Центре». Каждый из уроков посвящен определенной теме и направлен на развитие цифровых знаний и навыков по направлению «Кадры и образование» в рамках национальной программы «Цифровая экономика России».

ИСТОЧНИК KP.RU