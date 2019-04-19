Ландшафтные дизайнеры Урала и Сибири открыли в Тюмени «Зеленый сезон-2019»

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-19T09:12:04+03:00

Изменить размер текста: A A

С новинками ландшафтного городского дизайна познакомили в Тюмени профессионалов озеленения и благоустройства Урала и Сибири. Садовый центр «Астра» в садовой школе Ива Парк открыл «Зеленый сезон-2019».

Обменяться опытом в использовании современных подходов и технологий городского и частного озеленения приехали около ста представителей компаний Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Челябинска, Тобольска. Гости побывали на экскурсии в питомнике Ахмечет, им показали выставку посадочного материала и уникальный Японский сад и дизайнерский сад AstraGarden-2018.

Директор питомника Маргарита Ахмечет познакомила с декоративными морозоустойчивыми гибридами ивы для городского озеленения, а организаторы Фестиваля Садов AstraGarden пригласили к участию в фестивале в 2019 году. AstraGarden в 2018 году вошёл в сборник «72 повода полюбить Тюменскую область еще сильнее» и является одним из самых ярких событий региона.

Участников «Зеленого сезона-2019» познакомили также с опытом озеленения жилых кварталов «Брусника» в Тюмени. Его представила представитель компании «Парк Декор» Ольга Кочнева. Кандидат сельскохозяйственных наук, директор московской компании «Грин Про» Михаил Гусев рассказал об уходе и новинках в производстве рулонных газоно, а директор компании «Парк Декор» Юлия Булашева представила целую линейку таких газонов.

В заключение участники «Зеленого сезона» отметили, что подобные встречи очень полезны и должны быть регулярными. Это одно из важнейших факторов развития отрасли. Один из организаторов мероприятия Маргарита Ахмечет пообещала, что теперь «Зеленые сезоны» будут ежегодными.

- Продвигать современные подходы в озеленении и внедрять новые стандарты качества растений - миссия питомника, - пояснила она.

Еще один организатор мероприятия Юлия Булашева добавила, что проводить мероприятия, которые способствуют профессиональному развитию участников рынка - в радость. Ведь они позволяют сделать наши города не только зелеными, но и красивыми, а людей более счастливыми.

ИСТОЧНИК KP.RU