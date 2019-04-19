Более 130 территорий Тюмени станут зелеными в 2019 году

СЕГОДНЯ 06:44 2019-04-19T06:44:17+03:00

На улицах и скверах высадят более 14 тысяч растений

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Более 130 территорий Тюмени станут зелеными. Весной и осенью 2019 года на них планируется высадить 9 354 деревьев и 4 765 кустарников. Компенсационная посадка составит 8 798 деревьев.Все участки представлены на портале «Тюмень-наш дом».

Об этом в прямом эфире на телеканале «Регион-Тюмень» сообщил глава города Руслан Кухарук. Он отметил что ежегодно увеличивается количество высаженных деревьев. Так, в 2018 году на улицах появилось 4 830 новых молодых деревьев и 20 015 кустарников.

- Будут также облагораживаться уже существующие «зеленые уголки», появятся новые. Например, на улице Вьюжной, рядом с новой школой высадят деревья, сделают различные площадки для игр детей и занятий спортом, - добавил Кухарук и призвал тюменцев активнее участвовать в акциях: «Посади дерево» и «Классное дерево».

Глава города отметил, что сейчас обсуждается создание Стратегии озеленения Тюмени, где будет учтено все, в том числе посадка деревьев вдоль дорог для снижения шума и пыли в жилых домах, будут также сформированы садово-парковые и архитектурно-ландшафтные ансамбли в местах массовой застройки.

Кухарук убежден, что в Тюмени необходимо повышать качество омолаживающей и санитарной обрезки деревьев, полива, внесения удобрений, мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями. Поэтому власти рассматривают вопрос ухода за городскими растениями профессионалами. Чтобы каждое мероприятие проходило под их контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU