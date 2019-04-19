2019-04-19T03:41:01+03:00
Общество

Погода 19 апреля в Тюмени: тепло и почти без ветра

Температура воздуха днем прогреется до +9 градусов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 19 апреля в Тюмени: тепло и почти без ветраПогода 19 апреля в Тюмени: тепло и почти без ветраФото: Марина Медведева
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Пятница, 19 апреля, в Тюменской области будет немного облачной и теплой. Температура воздуха днем прогреется до +7 +9 градусов, западный ветер будет всего 2-4 м/с.

В Тюмени синоптики обещают солнечный день, столбики термометров поднимутся до +9 градусов, но по ощущениям будет всего +3. Ветер 2,7 м/с, влажность 28%, атмосферное давление 759 мм рт ст. В Тобольске до +7, в Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске до +8.

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники юридической службы Министерства внутренних дел России, работники полиграфии и ломоперерабатывающей отрасли. В народном календаре день назван Евтихием Тихим и Еремой Пролетным. На Руси в на Евтихия и Ерему было принято смотреть на погоду и предсказывать урожай хлеба. Хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет».

ИСТОЧНИК KP.RU

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