2019-04-18T20:44:11+03:00
Происшествия

В пригороде Тюмени полыхают поля с сухой травой

На месте дежурят пожарные расчеты
Марина АНТОНОВА
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Пожарные контролируют возгорание сухой травы вокруг Тюмени. Фото vk.comПожарные контролируют возгорание сухой травы вокруг Тюмени. Фото vk.com
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В пригороде Тюмени полыхает сухая трава. Огонь распространился в районе Салаирского тракта и района Тарман. Пока пожар не представляет угрозы городу, на месте дежурит несколько расчетов МЧС, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

- Пожарные контролируют распространение огня со стороны дороги. Задача - не подпустить возгорание к населенным пунктам и трассе. В лесу еще местами лежит снег, поэтому опасности для деревьев нет, - пояснил "Комсомольской правде- Тюмень" пресс-секретарь ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Сейчас в социальных сетях тюменцы выставляют фотографии, на которых видно, как небо затянуто черным дымом, а горизонт объят огнем. В МЧС подчеркнули, что пожар не такой крупный, как складывается впечатление, есть несколько очагов, хотя издалека кажется, что горят огромные площади. Запах гари пока городу не грозит, так как стоит холодная погода. Предварительная причина пожара - беспечность людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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