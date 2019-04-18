2019-04-18T18:27:20+03:00
Общество

Александр Моор заявил, что тюменцы могут подписываться на любые страницы в соцсетях

Глава Тюменской области отреагировал на требования чиновников из Голышманово, чтобы их подчиненные покинули проблемные паблики
Лидия Шумкова
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Губернатор Тюменской области Александр Моор внес ясность в заявление руководителя аппарата главы Голышмановского района. Напомним, стало известно, что сотрудников Голышмановской администрации и сельских поселений обязали выйти из местного дискуссионного паблика из-за того, что там публикуется только негативная информация. Тем, кто этого не сделает, намекнули, что они могут утратить доверие.

- Глава аппарата администрации в ультимативном порядке призывает выйти из сообщества в соцсетях, в котором обсуждаются проблемы Голышманово. Об этой ситуации услышал, хочу внести ясность. Вы можете быть подписаны на любые страницы — это ваше полное право. Работайте спокойно и не переживайте, - написал Александр Моор в своем официальном аккаунте в соцсетях.

Он также порекомендовал коллегам из администрации Голышмановского городского округа обращать внимание на проблемы в своем муниципалитете независимо от того, в каких источниках жители об этом пишут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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