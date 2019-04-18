Знакомился с женщинами в соцсетях: в Тюмени задержали серийного мошенника

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-18T16:17:41+03:00

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Серийного мошенника задержали в Тюменской области. Мужчина в социальных сетях знакомился с женщинами, входил в доверие и обманывал.

Первая его жертва обратилась в полицию два года назад. Жительница села Исетское рассказала, что купила у своего знакомого по соцсетям телефон. Перечислила ему деньги, но свой гаджет не получила. Мало того, пропал и сам приятель. Тогда раскрыть преступления по горячим следам не удалось.

В январе 2018 года в полицию Тюмени поступило еще одно подобное заявление. Жертвой обмана стала тюменка. После чего полицейские смогли вычислить 26-летнего уроженца Уватского района. По обоим фактам возбуждено уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.

Сейчас стражи порядка устанавливают причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений. Всех, кто пострадал от действий мужчины в социальных сетях, просят обращаться по телефону полиции Тюмени: 794-029.

ИСТОЧНИК KP.RU