2019-04-18T15:57:23+03:00
Общество

Нелегальные свалки в Тюменской области ликвидируют за счет регионального бюджета

В ближайшее время деньги получат четыре муниципалитета
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несколько распоряжений о выделении средств на ликвидацию несанкционированных свалок в Тюменской области подписал губернатор Александр Моор. Предстоит убрать тридцать свалок в Ялуторовске, Ялуторовском, Омутинском и Ярковском районах.

Больше всего средств получит Ярковский район - более 5 млн рублей, там планируется очистить от мусора тринадцать территорий. Всего же в 2019 году за счет областного бюджета запланировано ликвидировать более 450 несанкционированных свалок, выявленных на территории региона до 1 января 2019 года.

Эта тема сегодня обсуждалась на заседании президиума областного правительства. Губернатор Александр Моор подчеркнул, что несанкционированные свалки представляют реальную угрозу экологии.

Заслушана также информация о паводковой обстановке. Заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов доложил, что идет снижение потока воды в Ишимском, Абатском и Викуловском районах. По оперативным данным областной гидрометеорологической службы, понижение уровня воды идет и в Казахстане. Ситуация находится под контролем.

Кроме того, на заседании прозвучала информация о работе МФЦ в 2018 году, обсуждены проекты соглашений и другие вопросы. Александр Моор подписал более 60 постановлений и распоряжений, сообщили в пресс-службе главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Знакомился с женщинами в соцсетях: в Тюмени задержали серийного мошенника
Тюменцев приглашают на фестиваль здоровья «Ходи, Россия!»
В тюменском микрорайоне Ямальский-2 начинается строительство поликлиники
В Тюменской области сняты с реализации 36 партий хлеба
Жителя Тобольска ждет суд за фотографии бывшей подруги
Сбербанк — генеральный партнер V Всероссийской недели финансовой грамотности
Тюменка за брак с иностранцем получила 15 тысяч рублей
На достройку здания Арбитражного суда в центре Тюмени выделено около 1,2 млрд рублей
На субботниках тюменцев просят не складывать в мусорные баки листву и ветки
В Тюмени разыскивают водителя красных "Жигулей" с рыжей бородой
Тюменцев приглашают участвовать в народном голосовании «Клиника года»
Тюменские офтальмологи лечат редчайшие заболевания
Стая волков в Тобольском районе не опасна для людей
Тюменскую школьницу, сбежавшую с крупной суммой денег, нашли в Екатеринбурге
Тюменцы на втором месте в России по количеству специалистов, повышающих свою квалификацию
Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»
«Стальной характер» открывает для тюменцев новый сезон забегов
МТС инвестирует 1 млрд рублей в стартапы через новый венчурный фонд
Нынешним летом в Тюмени приведут в порядок более 50 дворов
Тюменцев приглашают на ярмарку вакансий предприятий сферы общественного питания