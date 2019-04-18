Нелегальные свалки в Тюменской области ликвидируют за счет регионального бюджета

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-18T15:57:23+03:00

В ближайшее время деньги получат четыре муниципалитета

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Несколько распоряжений о выделении средств на ликвидацию несанкционированных свалок в Тюменской области подписал губернатор Александр Моор. Предстоит убрать тридцать свалок в Ялуторовске, Ялуторовском, Омутинском и Ярковском районах.

Больше всего средств получит Ярковский район - более 5 млн рублей, там планируется очистить от мусора тринадцать территорий. Всего же в 2019 году за счет областного бюджета запланировано ликвидировать более 450 несанкционированных свалок, выявленных на территории региона до 1 января 2019 года.

Эта тема сегодня обсуждалась на заседании президиума областного правительства. Губернатор Александр Моор подчеркнул, что несанкционированные свалки представляют реальную угрозу экологии.

Заслушана также информация о паводковой обстановке. Заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов доложил, что идет снижение потока воды в Ишимском, Абатском и Викуловском районах. По оперативным данным областной гидрометеорологической службы, понижение уровня воды идет и в Казахстане. Ситуация находится под контролем.

Кроме того, на заседании прозвучала информация о работе МФЦ в 2018 году, обсуждены проекты соглашений и другие вопросы. Александр Моор подписал более 60 постановлений и распоряжений, сообщили в пресс-службе главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU