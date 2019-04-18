В Корсовете национальных общественных объединений Тюменской области сменился председатель

СЕГОДНЯ 17:54 2019-04-18T17:58:15+03:00

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Сегодня, 18 апреля, в Тюмени состоялось очередное заседание Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области. Участники обсудили предварительные итоги работы, а также рассмотрели заявление о сложении полномочий председателя Совета Игоря Шишкина.

Игорь Шишкин являлся председателем Координационного Совета с 2013 года по апрель 2019 года. За этот период организовал эффективную работу по развитию и укреплению деятельности Координационного Совета, ставшим образовательным центром для всех областных национальных общественных объединений.

- Все руководители региональных национальных общественных объединений единогласно выразили слова благодарности экс-председателю за многолетний труд в сфере культуры и искусства, а также за поддержку национальных сообществ, - отметил заместитель председателя Координационного Совета, председатель Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Ришад Зиганшин.

По итогам заседания было решено удовлетворить заявление Игоря Шишкина о сложении своих полномочий и выходе из состава Координационного Совета по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU