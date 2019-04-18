В Корсовете национальных общественных объединений Тюменской области сменился председатель
Сегодня, 18 апреля, в Тюмени состоялось очередное заседание Координационного Совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Тюменской области. Участники обсудили предварительные итоги работы, а также рассмотрели заявление о сложении полномочий председателя Совета Игоря Шишкина.
Игорь Шишкин являлся председателем Координационного Совета с 2013 года по апрель 2019 года. За этот период организовал эффективную работу по развитию и укреплению деятельности Координационного Совета, ставшим образовательным центром для всех областных национальных общественных объединений.
- Все руководители региональных национальных общественных объединений единогласно выразили слова благодарности экс-председателю за многолетний труд в сфере культуры и искусства, а также за поддержку национальных сообществ, - отметил заместитель председателя Координационного Совета, председатель Национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Ришад Зиганшин.
По итогам заседания было решено удовлетворить заявление Игоря Шишкина о сложении своих полномочий и выходе из состава Координационного Совета по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU