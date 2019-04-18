Тюменская токсилогическая служба признана одной из лучших в стране

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-18T16:52:04+03:00

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В этом году тюменской токсилогической службе областной клинической больницы №1 исполняется 40 лет. За годы работы специалистами накоплен огромный опыт лечения пациентов с различными критическими состояниями. По словам главного токсилога Минздрава России Юрия Остапенко, тюменские врачи признаны одними из лучших в своей области по целому ряду показателей.

Ежегодно за помощью в токсикологическое отделение ОКБ №1 обращается более 2000 пациентов с острыми химическими отравлениями медикаментами, кислотами и щелочами, угарным и выхлопными газами, а также спиртами и наркотическими веществами, грибами и с укусами змей. 1500-1200 госпитализируются в отделение, где они получают специализированную помощь, в том числе в палате интенсивной терапии и реанимации.

За 40 лет работы службы сформировался высококвалифицированный, работоспособный коллектив. Многие отмечены значками «Отличник здравоохранения». Врачей отличает умение максимально быстро принимать взвешенные и правильные решения по лечению отравлений теми или иными ядами. В «копилке» врачей есть уникальные случаи спасения.

Еще один аспект деятельности отделения службы– консультативная помощь, отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. В составе центра медицины катастроф работают доктора отделения, осуществляя круглосуточную помощь стационарам области и города по телефону и в составе выездных бригад. Ежегодно осуществляется от 25 до 40 выездов в другие стационары и около 100 консультаций по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU