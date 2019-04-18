В Тюменской области сняты с реализации 36 партий хлеба

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-18T14:57:39+03:00

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С начала 2019 года в Тюменской области снято с реализации уже 36 партий хлебобулочных изделий. Это порядка 64 кг, не соответствующих требованиям и 4 партии мукомольно-крупяных изделий объемом 28 кг. Чаще всего продукцию «забраковывают» из-за отсутствия маркировки или недостаточной информации о товаре, а также из-за истекшего срока годности.

В регионе проведено более 100 проверок предприятий выпускающих и продающих хлеб, хлебобулочные изделия, крупу и муку. Исследованы 118 проб по микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим показателям, а так же на наличие ГМО. 83 пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отмечают, что они во время надзорных мероприятий часто выявляют неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и санитарное содержание предприятий, нарушение технологического процесса или производственного контроля, сроков прохождения медосмотров сотрудниками.

В отношении виновных уже вынесено более 70 постановлений о штрафах на общую сумму порядка 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU