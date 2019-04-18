Жителя Тобольска ждет суд за фотографии бывшей подруги

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-18T14:11:57+03:00

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Жителя Тобольска ждет уголовное наказание за фотографии своей бывшей подруги. Мужчина разместил снимки обнаженной девушки в открытом доступе в социальных сетях.

Молодые люди несколько лет жили вместе, но потом расстались. Тоболяк никак не мог смириться с уходом подруги и таким образом пытался ей "насолить". Девушка обратилась за защитой в правоохранительные органы. В отношении 28-летнего горожанина возбудили уголовное дело за незаконное распространении личной тайны и распространение сведений о частной жизни (ч.1 ст.137 УК РФ).

Сейчас следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины и уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения и передачи в суд для рассмотрения, сообщили в областном управлении СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU