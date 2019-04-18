Тюменка за брак с иностранцем получила 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-18T13:42:43+03:00

Через три года она призналась, что быть женой не собиралась

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Брак между тюменкой и молодым человеком из Азербайджана городской суд признал фиктивным. Иск о признании регистрацию брака недействительной подала прокуратура Тюменской области.

Выяснилось, что в апреле 2016 года 19-летний иностранец в Тюмени заключил брак с 19-летней девушкой. После этого он получил разрешение на временное проживание, а затем и вид на жительство в России. Тюменка за регистрацию брака с псевдожениха взяла 15 тысяч рублей. Она знала, что жить с молодым человеком не будет и не планировала создавать с ним семью. Лже-супруги подтвердили это в суде.

Напомним, что согласно cтатьи 27 Семейного кодекса России брак по решению суда признается недействительным если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.

ИСТОЧНИК KP.RU