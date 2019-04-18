Тюменка за брак с иностранцем получила 15 тысяч рублей
Брак между тюменкой и молодым человеком из Азербайджана городской суд признал фиктивным. Иск о признании регистрацию брака недействительной подала прокуратура Тюменской области.
Выяснилось, что в апреле 2016 года 19-летний иностранец в Тюмени заключил брак с 19-летней девушкой. После этого он получил разрешение на временное проживание, а затем и вид на жительство в России. Тюменка за регистрацию брака с псевдожениха взяла 15 тысяч рублей. Она знала, что жить с молодым человеком не будет и не планировала создавать с ним семью. Лже-супруги подтвердили это в суде.
Напомним, что согласно cтатьи 27 Семейного кодекса России брак по решению суда признается недействительным если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью.
ИСТОЧНИК KP.RU