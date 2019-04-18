2019-04-18T13:02:41+03:00
Экономика

На достройку здания Арбитражного суда в центре Тюмени выделено около 1,2 млрд рублей

Комплекс будет полностью готов к концу 2021 года
Маргарита КАЛИНКИНА
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Здание арбитражного суда в Тюмени достроят к концу 2021 годаЗдание арбитражного суда в Тюмени достроят к концу 2021 годаФото: Марина Медведева
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Здание Арбитражного суда Западно-Сибирского округа в центре Тюмени достроят в 2021 году. На его возведение из регионального бюджета выделено около 1,2 млрд рублей. На сайте госзакупок Управление капитального строительства региона объявило конкурс между строительными компаниями.

Финансирование работ пройдет в три этапа. В текущем году выделяется 367 млн. рублей, в 2020 — 287 млн рублей, в 2021 — 531,9 млн рублей.

Напомним, здание находится в квартале улиц ЛенинаНемцоваНекрасова — Мориса Тореза. С севера к нему примыкает действующее 10-этажное здание суда, который будет соединен переходом. С запада находится рынок и площадь Единства и Согласия.

Новое строение состоит из двух блоков - 11-этажного служебного здания и 14-этажного общественного.Предусмотрены трехэтажный подземный паркинг на 120 машин и обычная стоянка на 17 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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