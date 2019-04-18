На достройку здания Арбитражного суда в центре Тюмени выделено около 1,2 млрд рублей
Здание Арбитражного суда Западно-Сибирского округа в центре Тюмени достроят в 2021 году. На его возведение из регионального бюджета выделено около 1,2 млрд рублей. На сайте госзакупок Управление капитального строительства региона объявило конкурс между строительными компаниями.
Финансирование работ пройдет в три этапа. В текущем году выделяется 367 млн. рублей, в 2020 — 287 млн рублей, в 2021 — 531,9 млн рублей.
Напомним, здание находится в квартале улиц Ленина — Немцова — Некрасова — Мориса Тореза. С севера к нему примыкает действующее 10-этажное здание суда, который будет соединен переходом. С запада находится рынок и площадь Единства и Согласия.
Новое строение состоит из двух блоков - 11-этажного служебного здания и 14-этажного общественного.Предусмотрены трехэтажный подземный паркинг на 120 машин и обычная стоянка на 17 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU