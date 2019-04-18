На достройку здания Арбитражного суда в центре Тюмени выделено около 1,2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-18T13:02:41+03:00

Здание арбитражного суда в Тюмени достроят к концу 2021 года Фото: Марина Медведева

Комплекс будет полностью готов к концу 2021 года

Изменить размер текста: A A

Здание Арбитражного суда Западно-Сибирского округа в центре Тюмени достроят в 2021 году. На его возведение из регионального бюджета выделено около 1,2 млрд рублей. На сайте госзакупок Управление капитального строительства региона объявило конкурс между строительными компаниями.

Финансирование работ пройдет в три этапа. В текущем году выделяется 367 млн. рублей, в 2020 — 287 млн рублей, в 2021 — 531,9 млн рублей.

Напомним, здание находится в квартале улиц Ленина — Немцова — Некрасова — Мориса Тореза. С севера к нему примыкает действующее 10-этажное здание суда, который будет соединен переходом. С запада находится рынок и площадь Единства и Согласия.

Новое строение состоит из двух блоков - 11-этажного служебного здания и 14-этажного общественного.Предусмотрены трехэтажный подземный паркинг на 120 машин и обычная стоянка на 17 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU