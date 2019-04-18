СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-18T13:21:56+03:00

На субботниках тюменцев просят не складывать в мусорные баки листву и ветки Фото: Ольга Крыльцова

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Сезон субботников стартовал в Тюменской области. Дворы и улицы населенных пунктов чистят после зимы. Но собранный мусор нельзя складывать в контейнеры для твердых коммунальных отходов. Кто и куда должен вывозить собранную прошлогоднюю листву и мусор, рассказал региональный оператор по обращению с бытовыми отходами ООО "ТЭО".

Так, обязанность вывезти мусор после субботника лежит на его организаторе. Например, из дворов многоквартирных домов должны вывозить управляющие организации. С территорий организациям и учреждений, - сами организации, а из парков, скверов и рощ - органы местного самоуправления.

Организаторов субботников призывают заранее позаботиться о вывозе отходов и заключить договоры с соответствующими компаниями. Граждан просят не складывать ветки и листву в баки, так как они могут повредить емкости и механизмы мусоровозов. При вывозе этих отходов используют другую технику.

ИСТОЧНИК KP.RU