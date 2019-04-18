2019-04-18T11:34:41+03:00
Происшествия

В Тюмени разыскивают водителя красных "Жигулей" с рыжей бородой

Мужчина сбил ребенка и уехал с места аварии
Маргарита КАЛИНКИНА
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В поселке Антипино в Тюмени водитель на красных "Жигулях" сбил ребенка и уехал. Фото ГИБДД Тюменской областиВ поселке Антипино в Тюмени водитель на красных "Жигулях" сбил ребенка и уехал. Фото ГИБДД Тюменской области
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Жителей Тюмени просят помочь в поисках водителя, который сбил 11-летнего мальчика и уехал. Мальчик травмировал ногу. Сейчас обстоятельства аварии уточняются. Автоинспекторы ищут очевидцев происшествия.

Дорожная авария произошла накануне, 17 апреля около восьми часов вечера на улице Пушкина, 7 в поселке Антипино, сообщили в областной Госавтоинспекции. Известно, что водитель был на красных «Жигулях», когда группа детей переходила улицу неподалеку от пешеходного перехода. Один из подростков был с собакой, которую вел на поводке, возможно, она и потянула ребенка.

Дети рассказывают, что водитель, сбивший ребенка, сначала остановился, но потом уехал. Они сообщили, что за рулем был мужчина с рыжей бородой, машина у него была чистая и ухоженная.

Очевидцев наезда на ребенка просят позвонить по тел. 794-664, 89222633133.

ИСТОЧНИК KP.RU

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