В Тюмени разыскивают водителя красных "Жигулей" с рыжей бородой

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-18T11:34:41+03:00

В поселке Антипино в Тюмени водитель на красных "Жигулях" сбил ребенка и уехал. Фото ГИБДД Тюменской области

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Жителей Тюмени просят помочь в поисках водителя, который сбил 11-летнего мальчика и уехал. Мальчик травмировал ногу. Сейчас обстоятельства аварии уточняются. Автоинспекторы ищут очевидцев происшествия.

Дорожная авария произошла накануне, 17 апреля около восьми часов вечера на улице Пушкина, 7 в поселке Антипино, сообщили в областной Госавтоинспекции. Известно, что водитель был на красных «Жигулях», когда группа детей переходила улицу неподалеку от пешеходного перехода. Один из подростков был с собакой, которую вел на поводке, возможно, она и потянула ребенка.

Дети рассказывают, что водитель, сбивший ребенка, сначала остановился, но потом уехал. Они сообщили, что за рулем был мужчина с рыжей бородой, машина у него была чистая и ухоженная.

Очевидцев наезда на ребенка просят позвонить по тел. 794-664, 89222633133.

ИСТОЧНИК KP.RU