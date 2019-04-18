Тюменские офтальмологи лечат редчайшие заболевания

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-18T11:01:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Офтальмологи областной клинической больницы №1 Тюмени уже хорошо известны далеко за пределами региона. К ним нередко направляют пациентов с самыми сложными диагнозами. Здесь всегда готовы помочь даже в самых сложных и редких случаях.

Так, на днях они провели необычную операцию. В больницу из другого города к ним была направлена девушка, которая стремительно теряла слух и зрение. Чтобы выяснить причины потери здоровья докторам пришлось провести тщательное обследование.

Детально было исследовано глазное дно, проверено зрительное поле и сетчатка. Только после этого удалось диагностировать редкое генетическое заболевание - синдромом Ушера. Полностью вылечить недуг невозможно, но врачи поставили себе задачу - вернуть девушке зрение.

Предстояло разработать индивидуальное лечение и удалить из одного глазного яблока образовавшееся кровоизлияние. Операция проходила малотравматичным способом под местной анестезией. Помогала медикам бабушка девушки. Через прикосновения она предупреждала внучку о том или ином действии врачей. Медики отметили, что на время операции они стали настоящей командой, объединенной общей целью.

Офтальмологи через разрез размером всего 0.4 мм удалили сгусток крови, благодаря чему на сетчатку глаза смог попадать свет и зрение заметно улучшилось. До операции девушка видела только на расстоянии вытянутой руки, после - вторую строчку таблицы Сивцева.

Как отметили в пресс-службе больницы, здесь всегда готовы помочь пациентам даже в самых сложных и редких случаях. Однако специалисты рекомендуют не затягивать с лечением и регулярно проходить профилактическую диагностику.

ИСТОЧНИК KP.RU