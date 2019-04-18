Стая волков в Тобольском районе не опасна для людей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-18T10:07:39+03:00

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Стая волков в Тобольском районе не угрожает ни людям, ни домашним животным. За ситуацией следят специалисты Охотуправления и в данном случае необходимости принимать какие-то особые меры нет. В этот период волки не опасны.

Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщил заместитель начальника областного Охотуправления Алексей Охрименко.

- В нашем регионе уже давно нет какие-либо случаев нападения волков на людей и даже попыток. А тем более весной, когда тепло и у волков нет никакой необходимости проявлять агрессию, Если они где-то и появляются, то никакой угрозы не представляют. - заверил Алексей Юрьевич.

Охрименко также добавил, что волки всегда есть в угодиях. Это нормально. А сейчас в лесу больше опасаться нужно не хищников, а клещей.

Отметим, что в социальных сетях тоболяки сообщают, что волков видели в Абалакском заказнике и севернее, на границе с Уватом. Например, 6 апреля стая из шести волков подходила к деревне Белая.

ИСТОЧНИК KP.RU